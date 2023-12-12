Путин разрешил банкам с базовой лицензией на постоянной основе открывать иностранные счета

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает на постоянной основе возможность для банков с базовой лицензией открывать корреспондентские счета в иностранных банках. Закон опубликован на официальном портале правовой информации и вступит в силу с 1 января 2024 года.

Действующее законодательство не допускает открытие банком с базовой лицензией банковских (корреспондентских) счетов в иностранных банках, за исключением открытия счета для участия в иностранной платежной системе. С 25 июля 2022 года эта норма была приостановлена, банки получили возможность открывать счета, но до 31 декабря 2023 года. В июне 2023 года в Думу был внесен законопроект, который вводит для банков такую возможность на постоянной основе.

"Санкционное давление на российский банковский сектор сохраняется, законопроектом предусмотрено полное исключение запрета банкам с базовой лицензией открывать корреспондентские счета в иностранных банках", - говорилось в пояснительной записке к принятому закону.

Авторы законопроекта отмечали, что значительное количество банков с базовой лицензией расположены в приграничных регионах и обслуживают организации, специализирующиеся на экспортно-импортных операциях. "Возможность открытия корреспондентских счетов в иностранных банках позволила клиентам банков с базовой лицензией оперативно проводить расчеты с зарубежными контрагентами", - пояснялось в материалах.

На Петербургском международном юридическом форуме в мае зампред Банка России Алексей Гузнов сообщил, что примерно 20 банков воспользовались снятием ограничения.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор рассматривает возможность снять ограничение на постоянной основе, но предупредила, что при этом банкам нужно будет установить общий лимит концентрации по таким размещениям (в процентах от капитала), чтобы соблюдался баланс возможностей и рисков.