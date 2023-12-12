Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта возобновлено во вторник по Военно-Грузинской дороге, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии (...) разрешено движение для всех видов автотранспорта на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 13:15 мск 12 декабря", - говорится в сообщении.

Ранее проезд был ограничен для грузовиков с 06:45 по московскому времени 12 декабря из-за непогоды на территории Грузии.

По данным на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии, на данный момент в электронной очереди на выезд из РФ в сторону Грузии зарегистрировано почти 3,2 тыс. грузовиков.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.