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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Военно-Грузинская дорога закрыта для грузовиков из-за непогоды

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Непогода спровоцировала приостановку движения грузовиков по Военно-Грузинской дороге, ведущей из РФ в Грузию, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии во вторник.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из РФ с 06:45 мск 12 декабря", - говорится в сообщении.

По данным на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии, на данный момент в электронной очереди на выезд из РФ в сторону Грузии зарегистрировано 3,2 тыс. грузовиков.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

Военно-Грузинская дорога Северная Осетия МЧС РФ
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