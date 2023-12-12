Депутаты приняли закон о новом механизме поддержки экспорта

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон "О таможенном тарифе", которые позволяют кабинету министров на срок до шести месяцев устанавливать ставки вывозных таможенных пошлин, отличные от базовых, и на срок до 12 месяцев - тарифные квоты на вывоз, в рамках которых можно применять нулевую ставку таможенной пошлины.

Документ №416440-8 был внесен в парламент правительством в начале августа.

Согласно действующему законодательству, ставки вывозных таможенных пошлин и перечень товаров, в отношении которых они применяются, устанавливает правительство. Принятый закон утоняет, что правительство РФ сможет устанавливать ставки вывозных таможенных пошлин, отличные от базовых, на срок, не превышающий шесть месяцев. Правительство также сможет определять условия применения таких ставок.

Под базовой ставкой вывозной таможенной пошлины понимается ставка, установленная правительством ранее без учета льгот и преференций. Правительство также получит право на срок до 12 месяцев устанавливать тарифные квоты на вывоз, предусматривающие применение в течение определенного периода более низкой или нулевой ставки вывозной таможенной пошлины при вывозе определенного количества товара (в натуральном или стоимостном выражении) по сравнению со ставкой вывозной таможенной пошлины, установленной ранее.

Норма о квотировании экспорта товаров с одновременным применением пониженной ставки может коснуться товаров, производимых на территории субъектов РФ, в отношении которых действуют ограничительные меры, либо в отношении регионов, географически удаленных от рынков сбыта.

Порядок распределения тарифной квоты между регионами, участниками ВЭД, а также условия применения ставок вывозных таможенных пошлин определит правительство.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.