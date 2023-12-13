Минобороны РФ сообщило об отражении восьми атак ВСУ на купянском направлении

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные за минувшие сутки отразили на купянском направлении восемь атак штурмовых групп украинской армии, сообщает министерство обороны РФ в среду.

"На купянском направлении слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки отражено восемь атак штурмовых групп 14-й, 43-й, 60-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Ягодное Харьковской области и озера Лиман", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, "нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 115-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад противника северо-западнее озера Лиман и на северной окраине населенного пункта Синьковка Харьковской области".

"Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США и две боевые бронированные машины", - говорится в сводке Минобороны России.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики. Также огнем артиллерии нанесено поражение живой силе противника в районе Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, танк и два автомобиля", - сказано в сообщении.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Старомайорское (ДНР). Потери противника на этом направлении составили до 130 военнослужащих, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки "Акация" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", информирует Минобороны России.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии отразили атаку штурмовых групп 117-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пятихатки, Работино и Нестерянка Запорожской области. За сутки потери противника составили до 50 военнослужащих и три автомобиля", - говорится в пресс-релизе.

В ведомстве сообщили, что на херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 30 военнослужащих. Уничтожены три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, говорится в сообщении.

Российские военные наносят удары по позициям ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР), в том числе в районе Марьинки, сообщили в министерстве.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили четыре атаки 24-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Шумы Донецкой народной республики", - заявили в военном ведомстве.

"Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Кирово и Марьинка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По словам военных, общие потери армии Украины на данном направлении составили: до 250 военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты Bradley производства США, три боевые бронированные машины, две гаубицы "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Акация", орудие Д-20 и гаубица Д-30.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены цеха сборки и ремонта беспилотных летательных аппаратов, поражены три склада боеприпасов и склад горючего, украинская радиолокационная станция кругового обзора с фазированной антенной решеткой 79К6 "Пеликан", а также живая сила и военная техника ВСУ в 118 районах", - сказали в министерстве.

Также в ведомстве сообщили о перехвате средствами противовоздушной обороны двух реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

"Кроме того, уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской народной республики, Белогоровка, Криничная и Марьинка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего с начала проведения военной операции на Украине уничтожено: 550 самолетов, 257 вертолетов, 9 661 беспилотник, 442 зенитных ракетных комплекса, а также 14 026 танков и других боевых бронемашин.