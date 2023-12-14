Военные РФ заявили об уничтожении складов ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух складов вооруженных сил Украины (ВСУ) с ракетно-артиллерийским вооружением в Херсонской и Запорожской областях.

"Уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения 37-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Дарьевка Херсонской области и Вольнянск Запорожской области, а также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 128 районах", - заявили в Минобороны России в четверг.

По данным ведомства, за сутки средствами противовоздушной обороны РФ перехвачено три реактивных снаряда HIMARS.

"Кроме того, уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Белогоровка, Кременная (ЛНР), Горловка, Марьинка (ДНР), Новая Каховка и Таврийск Херсонской области", - говорится в сообщении Минобороны.

Российские военные отразили пять атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении и шесть - на донецком, добавили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены пять атак штурмовых групп 60-й и 115-й механизированных, а также 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области", - говорится в сообщении.

По словам военных, потери армии Украины на данном направлении составили до 45 военнослужащих, танк и две боевые бронированные машины.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка и Кирово Донецкой народной республики", - сказали в военном ведомстве.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку штурмовой группы 44-го отдельного стрелкового батальона ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики", - заявили в Минобороны РФ.

Там сообщили, что потери украинской армии составили до 180 военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Caezar производства Франции.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли огневое поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - сказали в министерстве.

По данным Минобороны, суточные потери армии Украины на данном направлении составили до 45 военнослужащих и два автомобиля.

"На херсонском направлении в результате грамотных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 40 военнослужащих, а также четыре автомобиля", - сообщили в военном ведомстве.

Российские военные сообщили, что нанесли удары по четырем бригадам вооружённых сил Украины (ВСУ) в ДНР, в том числе в районе Марьинки.

"Нанесено поражение живой силе и технике 30-й механизированной, 79-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Марьинка, Красное и Андреевка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что в результате ударов общие потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля; в ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходных артиллерийских установки "Акация", три гаубицы "Мста-Б", а также орудие Д-30.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики", - заявили в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, потери украинской армии составили до 90 военнослужащих, а также два пикапа.