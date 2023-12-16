Два человека погибли в результате удара ВСУ по поселку в Херсонской области

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Украинские военные в субботу нанесли ракетный удар по поселку Новая Маячка в Херсонской области, погибли два мирных жителя, еще двое ранены, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"Сегодня киевские террористы подло обстреляли ракетами Новую Маячку. Большинство ракет из залпа сбила ПВО, один "Хаймерс" достигло земли и взорвалось во время доставки гуманитарной помощи. Убито два мирных жителя, ранены двое, а также военные, помогавшие с разгрузкой", - написал он в своем телеграм-канале.

Сальдо уточнил, что раненым оказывается необходимая медицинская помощь, на месте происшествия работают оперативные службы.