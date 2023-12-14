Дума приняла закон о продаже ГРР-лицензий и допуске бизнеса в ранний этап геологоразведки

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о возможности продажи лицензий на поиск полезных ископаемых, а также о допуске частных инвестиций в региональный, то есть самый ранний, этап геологоразведки.

Законопроект № 396472-8 в начале июля внесло в парламент правительство.

Принятый закон разрешает допуск частных инвестиций в региональный этап геологоразведки, который традиционно проводится и финансируется государством. Недропользователи смогут участвовать в региональном этапе ГРР за счет собственных средств. Предполагается, что в региональный этап геологоразведки будут допущены только российские компании с опытом геологоразведки не менее пяти лет, у которых нет нарушений в течение двух последних лет. При этом государство по-прежнему будет контролировать региональные работы: для этого будет принят порядок, регламентирующий проведение этого этапа геологоразведки.

В предоставлении права пользования недрами без проведения аукциона можно будет отказать, если заявитель не представил доказательств того, что обладает или будет обладать квалифицированными специалистами; необходимыми финансовыми и техническими средствами для эффективного и безопасного пользования недрами; если не будут соблюдены антимонопольные требования при предоставлении права пользования недрами; при наличии сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукционов на право пользования участками недр.

Принятый закон предлагает также разрешить продажу геологоразведочных лицензий без подтверждения имущественных или корпоративных связей между инвестором и пользователем недр (за исключением участков недр федерального значения). В настоящее время передать лицензию на недра можно только через продажу самой компании, которая ею владеет. Из-за этого крупные холдинги приобретают сотни юридических лиц, мелких, на которых оформлены лицензии.

"Концепция законопроекта будет способствовать повышению геологической изученности территории РФ на основе проведения региональных и прогнозно-минерагенических исследований в объемах, необходимых для формирования и наращивания "поискового задела", а также будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности геологической отрасли и обеспечению притока внебюджетных инвестиций в геологоразведочные работы", - говорится в заключении комитета по природным ресурсам Госдумы.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года, за исключением положения о сроке проведения аукциона участков недр местного значения, вступающего в силу со дня официального опубликования ФЗ.