Суд в Москве заочно приговорил режиссера Вырыпаева к 8 годам за фейки о ВС РФ

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заочно назначил восемь лет колонии общего режима режиссеру Ивану Вырыпаеву по делу о распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Кроме того, по приговору Вырыпаеву на четыре года запрещено администрировать интернет-ресурсы.

Срок наказания Вырыпаеву будет исчисляться с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

Следствием Вырыпаеву было заочно предъявлено обвинение в публичном распространении заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти, а также ненависти в отношении социальной группы (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ, п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

По данным СМИ, речь идет о публикациях Вырыпаева в социальных сетях и интервью различным медиа.

В России Вырыпаев был объявлен в розыск и арестован заочно.