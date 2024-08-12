Режиссер Иван Вырыпаев заочно приговорен к 7,5 годам колонии за фейки о ВС РФ

Режиссер Иван Вырыпаев Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заочно приговорил к семи с половиной годам колонии общего режима режиссера и драматурга Ивана Вырыпаева по обвинению в распространении заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

Срок наказания Вырыпаеву будет исчисляться с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

Также режиссеру на четыре года запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов.

Вырыпаев признан виновным в распространении заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Претензии к режиссеру связаны с высказываниями по поводу конфликта на Украине.

В декабре 2023 года Басманный суд заочно приговорил Вырыпаева к восьми годам колонии, однако впоследствии апелляционная инстанция Московского городского суда отправила дело на пересмотр.

В России Вырыпаев заочно арестован и объявлен в розыск.