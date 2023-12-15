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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Лавров сообщил о попытках некоторых стран Запада установить контакт с Россией

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Высокопоставленные представители западных стран стремятся установить контакты с Москвой по Украине, вопреки публичным обещаниям не обсуждать эти вопросы без присутствия Киева, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Когда они заявляли, и продолжают заявлять, по-моему, по инерции, что они не будут ничего обсуждать про Украину без Украины, конечно, они лицемерят. Это совсем не так", - сказал он в пятницу журналистам.

Как отметил министр, "не имею права называть имен, но целый ряд высоких, очень известных руководителей западных стран, в том числе один конкретный руководитель очень известной западной страны несколько раз, через разные каналы, как минимум через три разных канала посылал сигналы, мол, а почему бы нам не встретиться и не поговорить о том, что делать с Украиной и европейской безопасностью".

"Трижды! Хотя у этого деятеля есть прямой выход на своего коллегу в Москве. Вот такие хитрости за последние месяцев шесть мы наблюдаем", - добавил Лавров.

Он подчеркнул: "Если кто-то заинтересован в том, чтобы положить конец попыткам выстраивать собственную безопасность за счет безопасности других, положить конец попыткам ущемлять законные интересы РФ, законные интересы русских, которые проживают во многих странах нашего континента, - милости просим, мы всегда готовы всерьез обсуждать эти вещи".

МИД РФ Запад Сергей Лавров Украина
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