Российские военные пресекли все попытки высадки диверсантов на островах и левом берегу Днепра

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что в течение недели пресекли все попытки высадки диверсионных групп вооруженных сил Украины (ВСУ) на островах и левом берегу Днепра.

"На херсонском направлении пресечены все попытки высадки диверсионных групп противника на островах и левом берегу Днепра", - говорится в сообщении Минобороны РФ в пятницу.

"Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 35-й, 36-й и 37-й бригад морской пехоты, а также 124-й бригады теробороны в районах города Херсон и населенных пунктов Берислав и Тягинка Херсонской области", - заявили в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, в результате ударов российских войск ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, 18 автомобилей, 17 лодок, девять орудий полевой артиллерии.