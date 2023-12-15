Силы ПВО сбили беспилотник в районе Севастополя

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны сработала в пятницу вечером в Севастополе по беспилотнику, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"В Севастополе отработала система ПВО над морем. По предварительной информации, сбит один БПЛА", - написал он в своем телеграм-канале.

Со ссылкой на городскую спасательную службу губернатор уточнил, что на данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

В Крыму и Севастополе действует высокий, "желтый" уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.