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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Силы ПВО сбили беспилотник в районе Севастополя

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны сработала в пятницу вечером в Севастополе по беспилотнику, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"В Севастополе отработала система ПВО над морем. По предварительной информации, сбит один БПЛА", - написал он в своем телеграм-канале.

Со ссылкой на городскую спасательную службу губернатор уточнил, что на данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

В Крыму и Севастополе действует высокий, "желтый" уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.

Михаил Развожаев Севастополь Крым
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