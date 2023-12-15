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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:53

Путин призвал решить проблемы, возникшие в связи с повышением утильсбора на автомобили

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обратить внимание на проблемы людей, купивших машины за рубежом незадолго до введения повышенного утилизационного сбора на такие приобретения.

Тему повышения правительством утилизационного сбора на автомобили в текущем году поднял руководитель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев на встрече Путина с руководством Госдумы и лидерами фракций в пятницу.

После этого решения, по словам Нечаева, "возник казус в моменте": есть люди, которые купили автомобиль за рубежом, и в момент покупки сбор был "пять тысяч рублей; а сейчас им нужно заплатить 528 тысяч рублей". Таких людей, по его словам, несколько тысяч. Машины, отметил он, были заказаны до введения новых правил, а утилизационный сбор был повышен, пока машина была в пути. При заказе, добавил политик, люди не знали о планах повышения утилизационного сбора.

"Закон обратной силы не имеет. Надо подумать, конечно (...). Спасибо, что обратили на это внимание. Поэтому, если сама сделка купли-продажи состоялась до введения этого нового сбора, то, конечно, мы не должны облагать людей дополнительным (обременением - ИФ)", - сказал Путин.

Алексей Нечаев Новые люди Владимир Путин
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