Уточнен порядок взимания утильсбора за ввоз авто в РФ из ЕАЭС для личных нужд

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Минпромторг, Федеральная таможенная служба (ФТС) и парламентарии после массовых жалоб россиян уточнили порядок оплаты утилизационного сбора на ввезенные в Россию из ЕАЭС автомобили для личного пользования, за которые их владельцы после индексации сбора в 2023 году для юрлиц были вынуждены платить сбор также по повышенной "коммерческой" ставке.

Соответствующие разъяснения в среду опубликовали Минпромторг, а также сайт думской фракции "Единой России".

С августа текущего года в России в 1,7-3,7 раза выросли ставки утилизационного сбора, который разово уплачивается при ввозе каждого ввезенного в страну автомобиля. Индексация прошла в рамках июльского постановления правительства №1118. Сообщалось, что она не затронет физлиц, ввозящих машину для личного пользования. При этом по повышенным коэффициентам сбор стал взиматься с юрлиц, импортирующих машины для последующей перепродажи. В октябре вышло постановление правительства №1722, уточнившее критерии, по которым автомобиль официально является ввезенным для личного пользования и, таким образом, подпадает под "льготную" ставку (3,4 тыс. руб. за новый и 5,2 тыс. руб. за б/у старше трех лет).

Как отмечает Минпромторг, часть граждан, чьи автомобили до этого были растаможены в странах ЕАЭС (в том числе с помощью посредников) по процедуре, предполагающей использование не для личных нужд, а для коммерческой деятельности, не успела завершить оформление своих машин с учетом действующих норм в отведенный срок. Таким образом, после вступления в силу нового порядка оплаты утильсбора некоторые автовладельцы, купившие машину до 29 октября 2023 года, были вынуждены оплатить сбор в десятки раз выше изначального. В результате парламентарии получили тысячи жалоб на сложившуюся ситуацию.

"С целью поиска оперативных решений при комитете Госдумы по промышленности и торговле в начале декабря была создана рабочая группа. В ее состав помимо депутатов вошли представители Минпромторга, Федеральной таможенной службы, МВД, Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры. Работа велась параллельно по двум направлениям: сегментация добросовестных автовладельцев и поиск возможных нормативно-правовых решений", - отмечает председатель этого думского комитета Владимир Гутенев, процитированный в сообщении партийной фракции.

Всего от граждан поступило около 4,9 тыс. обращений с жалобами на переплату утильсбора. Они были объединены в реестр, который направили в профильные ведомства для сверки с базами ввезенных автомобилей и их электронными паспортами.

Были также определены условия, при одновременном выполнении которых автомобили с подтвержденной датой ввоза до 21 декабря 2023 года могут быть засчитаны именно как ввезенные для личного пользования: 1) договор купли-продажи должен быть заключен до 29 октября (то есть до вступления в силу постановления №1722); 2) свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) или электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС) должны быть оформлены до 21 декабря (то есть в течение двух месяцев с даты официального опубликования постановления №1722).

Таким образом, граждане, которые купили автомобиль для собственных нужд до 29 октября 2023 года, ввезли его на территорию РФ и оформили СБКТС/ЭПТС до 21 декабря 2023 года, имеют возможность оплатить утилизационный сбор на такой автомобиль по "льготному" тарифу (упоминавшиеся выше 3,4 тыс. руб. за новый автомобиль и 5,2 тыс. руб. за автомобиль старше трех лет), разъясняет Минпромторг в своем сообщении.

"Те граждане, которые ввезли транспортное средство в Россию с территории стран ЕАЭС с привлечением посредников, оформили его и уже оплатили утильсбор в отношении своего автомобиля по полной ставке, получат право на возврат уплаченной суммы с учетом новых условий. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в ФТС России", - говорится в пресс-релизе министерства.

Минпромторг добавляет, что для корректной проверки даты выдачи СБКТС органы власти будут использовать реестр Росстандарта, в котором содержатся данные об этих свидетельствах, оформленных российскими лабораториями.

Министерство обращает внимание, что все изменения в части индексации утильсбора с августа - то есть, регламентированные июльским постановлением №1118, которое непосредственно повысило коэффициенты утильсбора - остаются актуальными.