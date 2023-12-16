Доля современных ракетных комплексов в группировке РВСН доведена до 88%

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Ракетные войска стратегического назначения сегодня укомплектованы современными комплексами на 88%, среди них "Ярсы" и "Авангарды", сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев.

"В 2023 году в рамках государственного оборонного заказа поставлено около 80 новых основных образцов вооружения и военной техники РВСН. Это дало возможность завершить перевооружение на ракетные комплексы "Ярс" и "Авангард"" трёх ракетных полков. За счёт этого доля современных ракетных комплексов в группировке РВСН доведена до 88 процентов", - сказал Каракаев в интервью, которое публикует газета "Красная звезда".

Он также сообщил, что увеличивать количество ракетных дивизий и воинских частей РВСН пока не планируется.

"Сегодняшний боевой состав РВСН достаточно сбалансирован, способен решить все поставленные перед ним задачи и, соответственно, не требует каких-либо изменений. В ближнесрочной перспективе масштабных структурных преобразований РВСН, требующих увеличения количественного состава ракетных дивизий и воинских частей РВСН, проводиться не будет", - сказал Каракаев.