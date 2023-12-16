Михайловский ГОК "Металлоинвеста" работает в штатном режиме после атаки БПЛА ВСУ

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Михайловский горно-обогатительный комбинат (МГОК, Железногорск Курской области) компании "Металлоинвест" продолжает работать в штатном режиме после атаки украинского беспилотника, сообщила в субботу пресс-служба компании.

"Ремонтные службы оперативно восстановили работу линии электроснабжения одного из объектов комбината после падения беспилотного летательного аппарата. Происшествие не оказало влияния на производственную деятельность предприятия", - говорится в сообщении ГОКа.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке украинских беспилотников на два района области, в том числе Железногорского, где располагается Михайловский ГОК. Здесь БПЛА ВСУ повредили линию электропередачи, питающую один из объектов Михайловского ГОКа.