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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:53

Около 600 тыс. человек остаются из-за непогоды без света в Ростовской области, ЛНР и ДНР

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы для возобновления нарушенного из-за непогоды энергоснабжения Ростовской области, Луганской и Донецкой народных республик, сообщает Минэнерго РФ в субботу.

"По данным на 6:00 мск обесточенными остаются потребители Ростовской области - 89 тыс. человек, ДНР - 233 тыс. человек, ЛНР - 253 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Накануне вечером, по данным Минэнерго России, суммарное количество обесточенных потребителей в этих трех регионах превышало 676 тыс. человек.

ДНР ЛНР Ростовская область
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