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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:53

Водоснабжение города в Ростовской области ограничили из-за аварии с энергосетями

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Подачу воды в город Новошахтинск Ростовской области ограничили в субботу, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства области Сергей Сизиков.

"В связи с аварийным отключением электроснабжения остановлена насосная станция "Баки Ленина". Ограничено водоснабжение города до возобновления электроснабжения", - написал он в телеграм-канале.

Глава министерства пояснил, что Западные электросети приступили к ликвидации аварийной ситуации.

Ранее Минэнерго России сообщало, что к 6:00 по Москве из-за непогоды обесточенными оставались 89 тыс. потребителей Ростовской области.

Новошахтинск Ростовская область
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