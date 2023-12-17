Более 350 тыс. жителей Ростовской области, ЛНР и ДНР остаются без света

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Энергетики восстанавливают нарушенное из-за непогоды электроснабжение Ростовской области, Луганской и Донецкой народных республик, где без света остаются 350,6 тыс. человек, сообщает Минэнерго РФ в воскресенье.

"По данным на 06:00 по Москве обесточенными остаются потребители Ростовской области - 15 тыс. человек, ДНР - 173,7 тыс. человек, ЛНР - 161,9 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Количество обесточенных потребителей в трех регионах с вечера субботы снизилось на 17% или на 71,8 тыс. человек.

Так, накануне на 18:00 по Москве обесточенными были 53,5 тыс. потребителей Ростовской области, 192,4 тыс. потребителей ДНР, 176,5 тыс. потребителей ЛНР.

Как сообщалось, причиной массовых нарушений электроснабжения в Ростовской области, Дагестане, республиках ЛНР и ДНР, а также в Псковской области стали снег, ледяной дождь и гололед.