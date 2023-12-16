Более 540 тыс. жителей Ростовской области, ЛНР и ДНР остаются без света

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Энергетики восстанавливают нарушенное из-за непогоды электроснабжение Ростовской области, Луганской и Донецкой народных республик, где без света остаются 541,3 тыс. человек, сообщает Минэнерго РФ в субботу.

"По данным на 14:00, обесточенными остаются потребители Ростовской области - 91,9 тыс. человек, ЛНР - 201,9 тыс. человек, ЛНР - 247,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Количество обесточенных потребителей в трех регионах с утра субботы снизилось на 10% или на 55,54 тыс. человек.

Так, на 10:00 по московскому времени обесточенными были 99,1 тыс. потребителей Ростовской области, 237,7 тыс. человек в ДНР и 259,9 тыс. - в ЛНР.

По данным Минэнерго РФ, более 750 энергообъектов, в том числе ЛЭП и трансформаторных подстанций, восстановили за последние сутки специалисты филиала ПАО "Россети Юг" - "Ростовэнерго" при помощи Россетей Кубани, Волги и Центра.

Вместе с тем в филиале ПАО "Россети Юг" сообщили, что уже восстановлено электроснабжение более 50% потребителей Ростовской области, пострадавших во вторую волну непогоды, накрывшей регион в ночь на 15 декабря.