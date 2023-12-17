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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

"Единая Россия" обновила Генсовет и Высший совет

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - На съезде в воскресенье "Единая Россия" обновила составы Высшего и Генерального советов партии.

Так, Высший совет провел ротацию 13 человек, сообщил председатель Высшего совета партии Борис Грызлов. Ротация предусмотрена уставом партии. Высший совет в целом насчитывает 100 человек.

В частности, в состав Высшего совета по итогам открытого голосования вошли глава ЛНР Леонид Пасечник, Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, председатели комитетов Госдумы по обороне и по бюджету и налогам Андрей Картаполов и Андрей Макаров.

Генеральный совет, как ранее отметил секретарь Генсовета Андрей Турчак, увеличился до 200 человек в связи с принятием в состав РФ новых субъектов.

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В состав Генсовета по итогам тайного голосования вошли председатель Народного Совета ДНР Артем Жога, председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко, глава ДНР Денис Пушилин, губернатор Курской области Роман Старовойт, председатель Брянской областной Думы Владимир Суббота.

Съезд партии "Единая Россия" проходит в воскресенье на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

Единая Россия
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