"Ростелеком" отремонтировал поврежденную подводную линию связи на Южных Курилах

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - "Ростелеком" досрочно завершил ремонтно-восстановительные работы участка подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) на Кунашире и Шикотане (Южные Курилы), поврежденного 7 октября предположительно во время якорной стоянки судна.

"Связь на островах полностью восстановлена", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-служба "Ростелекома" на Дальнем Востоке в воскресенье.

Ранее планировалось, что ремонт кабеля будет завершен 29 декабря, при этом отмечалось, что сроки проведения работ будут зависеть от погодных условий в месте повреждения. Предполагалось, что связь на островах на время выполнения работ будет полностью переведена на спутниковые каналы.

Повреждение ПВОЛС "Ростелекома" на Курилах было зафиксировано 7 октября в 16:33 по сахалинскому времени. 12 октября связь была частично восстановлена по двум оставшимся неповрежденным волокнам в морском кабеле.