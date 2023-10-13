Суд приговорил к 16 годам колонии бывшего военного моряка за госизмену

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд назначил 16 лет колонии строгого режима бывшему военнослужащему Военно-морского флота России Егору Тюкину по делу о госизмене, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Также суд лишил его воинского звания.

Тюкин, 1996 года рождения, был признан виновным в государственной измене (ст. 275 УК). Процесс прошел в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены, уточнили в суде. Приговор по делу был вынесен 21 сентября 2023 года.

Тюкин вину признал частично, добавили в пресс-службе.

Об уголовном деле в отношении Тюкина ранее сообщал ряд изданий. Речь идет о бывшем военнослужащем ВМФ. По данным некоторых СМИ, Тюкин - уроженец Архангельска.

Как рассказал "Интерфаксу" собеседник в силовых кругах, следствие вменило Тюкину передачу сведений, содержащих государственную тайну, представителю иностранного государства.

Официальными комментариями следствия и защиты по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.