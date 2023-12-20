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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:55

Песков рассказал об обещаниях, данных Ходорковским перед помилованием

Песков рассказал об обещаниях, данных Ходорковским перед помилованием
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин вряд ли жалеет о помиловании экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом) десять лет назад, но заверения последнего так и остались на бумаге, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, не жалеет ли президент о своем указе о помиловании Ходорковского, подписанном ровно десять лет назад, представитель Кремля ответил: "Я не думаю. Тогда, когда были определенные заверения со стороны господина Ходорковского (не заниматься политикой - ИФ), просьба – и действительно президент, исходя из чисто человеческих, гуманитарных соображений, принял такое решение".

Песков отметил при этом: "Что касается заверений, то все они остались на бумаге, не более того. Это достаточно красноречиво характеризует упомянутого гражданина".

Ходорковский – российский предприниматель, глава нефтяной компании ЮКОС, общественный и политический деятель. В 2005 году был признан российским судом виновным в мошенничестве и других преступлениях и приговорен к 9 годам заключения.

В 2010 - 2011 годах по новым обвинениям был приговорен к 14 годам лишения свободы. В 2013 году был помилован президентом Путиным, после чего уехал из РФ.

20 мая 2022 года министерство юстиции РФ включило Ходорковского в реестр иностранных агентов.

Владимир Путин Дмитрий Песков Михаил Ходорковский
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