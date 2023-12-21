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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Женщина и двое детей погибли при пожаре в частном доме под Ростовом-на-Дону

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Три человека стали жертвами пожара в частном домовладении в Батайске (Ростовская область), сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Ростовской области.

"В 22:47 (мск) 20 декабря в г. Батайске произошёл пожар в частном домовладении на площади 70 кв. метров. Погибли три человека: женщина 1954 года рождения и двое детей трех и шести лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар был локализован в 23:33 мск. Для борьбы с огнем были привлечены 16 человек личного состава, 5 единиц техники.

Ростовская область
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