Женщина и двое детей погибли при пожаре в частном доме под Ростовом-на-Дону

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Три человека стали жертвами пожара в частном домовладении в Батайске (Ростовская область), сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Ростовской области.

"В 22:47 (мск) 20 декабря в г. Батайске произошёл пожар в частном домовладении на площади 70 кв. метров. Погибли три человека: женщина 1954 года рождения и двое детей трех и шести лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар был локализован в 23:33 мск. Для борьбы с огнем были привлечены 16 человек личного состава, 5 единиц техники.