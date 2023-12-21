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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Четыре человека пострадали в Татарстане при взрыве газа в жилом доме

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Взрыв бытового газа произошел в четверг в квартире двухэтажного жилого дома в Татарстане, есть пострадавшие.

"21 декабря поступило сообщение о хлопке бытового газа без последующего горения в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома по улице Центральная, д. 7 в поселке Осиново Зеленодольского района. По предварительной информации, пострадали четыре человека", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

На место выехали пожарные подразделения. Проводится обследование поврежденных помещений.

Отмечается, что в местном доме культуры развернут пункт временного размещения.

Татарстан МЧС РФ
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