Четыре человека пострадали в Татарстане при взрыве газа в жилом доме
Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Взрыв бытового газа произошел в четверг в квартире двухэтажного жилого дома в Татарстане, есть пострадавшие.
"21 декабря поступило сообщение о хлопке бытового газа без последующего горения в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома по улице Центральная, д. 7 в поселке Осиново Зеленодольского района. По предварительной информации, пострадали четыре человека", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.
На место выехали пожарные подразделения. Проводится обследование поврежденных помещений.
Отмечается, что в местном доме культуры развернут пункт временного размещения.