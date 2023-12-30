Пять человек пострадали от взрыва газа в 10-этажном доме в Дагестане

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Хлопок газовоздушной смеси произошел в городе Дагестанские Огни (Дагестан), пострадали пять человек, из них четверо госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По системе 112 поступило сообщение о том, что в г. Дагестанские Огни по ул. Некрасова в 10-этажном многоквартирном доме на 4-м этаже произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Дом не сданный, частично заселенный", - сказано в сообщении.

В нем говорится, что пострадали пять человек, из них один от госпитализации отказался, четверо доставлены в ЦГБ, их состояние уточняется.

Разрушений нет, эвакуация не проводилась.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Дагестана, организована проверка.

"На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб выехал прокурор города. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования", - говорится в пресс-релизе.