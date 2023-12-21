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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Голикова сообщила о снижении общей смертности в РФ на 9,8% в сравнении с 2019 г.

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что общая смертность в России по сравнению с доковидным 2019 годом снизилась на 9,8%, а ожидаемая продолжительность жизни по итогам 11 месяцев 2023 года, согласно предварительным данным, составила 73,5 года.

"По итогам 10 месяцев 2023 года, это последние данные, (...) младенческая смертность находится на исторически низком уровне - это 4,1 промилле", - сказала Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам с участием президента РФ Владимира Путина в четверг.

Она отметила, что в стране сохраняется высокий охват детей профилактическими медицинскими осмотрами. По данным Голиковой, за 11 месяцев текущего года ими оказались охвачены почти 89% детей до 17 лет. По результатам осмотров на дообследование направлены 1,3 млн детей.

Татьяна Голикова Владимир Путин
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