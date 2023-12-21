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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

РФ упростила получение своего паспорта для граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - МИД РФ сообщает о вступлении 18 декабря в силу указа президента РФ, устанавливающего льготный порядок оформления российского гражданства для граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии.

"Основным условием для приема в гражданство на основании указа является проживание на территории РФ. Соискатели российского гражданства вместе с соответствующим заявлением представляют вид на жительство и национальный паспорт. Граждане Казахстана и Молдавии также должны представить документ, подтверждающий владение русским языком", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства

Рассмотрение таких заявлений и принятие по ним решений относится к исключительной компетенции МВД России и его территориальных органов, отметили в МИД РФ.

Президентский указ, упрощающий прием в гражданство РФ граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии, был опубликован 18 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Казахстан Белоруссия Молдавия МИД
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