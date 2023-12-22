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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

В Подмосковье задержаны двое подозреваемых в диверсии на железной дороге

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Полицейские в Подмосковье задержали двух молодых людей по подозрению в поджоге релейного шкафа возле железнодорожных путей, сообщает в пятницу МВД РФ.

"В Московской области в дежурную часть линейного отдела полиции на железнодорожной станции Кашира поступило сообщение о том, что в Ступинском районе на перегоне "Михнево - Усады" возле железнодорожных путей вскрыт и подожжен релейный шкаф системы сигнализации, централизации и блокировки. Содержимое устройства выгорело полностью", - заявили в ведомстве.

В результате оперативно-розыскных мероприятий столичные транспортные полицейские во взаимодействии с УФСБ по Москве и Московской области задержали двоих жителей Подмосковья 2005 и 2006 года рождения, подозреваемых в совершении поджога.

"Молодые люди пояснили, что решились на поджог релейного шкафа за денежное вознаграждение, а предложение о противоправном деянии им поступило в одном из мессенджеров от неизвестного", - сообщили в полиции.

В телеграм-канале Следственного комитета РФ в свою очередь сообщается, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ (Диверсия).

МВД РФ Подмосковье СКР
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