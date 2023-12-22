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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Песков заявил, что принятие Украины в ЕС подорвет всю систему Евросоюза

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Возможное намерение Евросоюза принять в свой состав Украину с новыми российскими регионами будет расцениваться как притязание и будет иметь последствия, а также просто подорвет всю систему ЕС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Речь идет о российских регионах, неотъемлемой части Российской Федерации со всеми последствиями для тех, кто на них может претендовать", - сказал Песков в пятницу журналистам.

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Так он ответил на вопрос журналистов, связанный с заявлением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который задался вопросом, в каких границах Евросоюз намерен принимать Украину в свой состав с учетом новых российских регионов.

По словам Пескова, дискуссия о приеме в Евросоюз новых стран ведется.

"Мы неоднократно были и продолжаем оставаться свидетелями такой дискуссии, потому что слов много, а реально, конечно, принять такую страну, как Украина, вне зависимости от ее территориальных проблем, принять такую страну в ЕС - это просто подорвет всю систему Европейского союза. И трезвые головы это понимают, что это будет груз, который ЕС просто не поднять", - сказал Песков.

Поэтому, отметил пресс-секретарь главы государства, "понимая серьезность этой проблемы, европейцы камуфлируют изрядной долей дискуссий".

Дмитрий Песков ЕС Украина
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