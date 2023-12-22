Ограничения в аэропорту Калуги отменили

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Международный аэропорт "Калуга" возвращается к штатному режиму работы, сообщила пресс-служба предприятия. План "Ковер" там отменен.

План "Ковер" вводили в Калуге в связи с появлением БПЛА в небе над Калужской областью. Вылеты и прилеты были задержаны. Рейсы, находящиеся в полете, были перенаправлены на запасные аэродромы.

В этот день губернатор Калужской области Владислав Шапша и Минобороны заявили, что над регионом были перехвачены четыре беспилотника.