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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:00

Черноморский флот провёл учения по прикрытию Севастополя от атак украинских БПЛА

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Учения по уничтожению беспилотных летательных аппаратов, которые пытались с территории Украины атаковать военные и гражданские объекты в Севастополе, провели экипажи кораблей Черноморского флота, сообщила пресс-служба ЧФ.

"По замыслу учения, оперативные службы Черноморского флота получили данные по взлёту группы беспилотных летательных аппаратов с территории Украины в направлении Крымского полуострова. Сигнал о приближении БПЛА противника был передан на все корабельные силы флота", - информирует пресс-служба.

Сообщается, что "для эффективного распределения и уничтожения целей, средства противовоздушной обороны на кораблях, выполняющих задачи в море и находящихся в пунктах базирования, были приведены в готовность к немедленному применению".

На учениях отрабатывался "комплекс действий по поиску, обнаружению и поражению средств воздушного нападения противника не только техническими средствами и зенитным вооружением кораблей, но и с применением стрелкового оружия и переносных зенитно-ракетных комплексов личным составом постов противовоздушной обороны", говорится в сообщении.

Черноморский флот Украина
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