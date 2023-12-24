Четыре человека погибли в ДТП в Ростовской области

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Два легковых автомобиля столкнулись на трассе "Ростов-на-Дону - Волгодонск" в Багаевском районе Ростовской области, четыре человека погибли, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в воскресенье в 16:45 по московскому времени. Водитель автомобиля Hyndai Solaris выехал на полосу встречного движения на автодороге "Ростов-Волгодонск" в Багаевском районе и столкнулся с Kia Cerato. В результате ДТП погибли оба водителя, а также два пассажира. Еще один человек с травмами доставлен в больницу, сообщила пресс-служба ГУ МВД.

Сотрудники полиции работают на месте и устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.