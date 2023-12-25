В России исправили больше миллиона реестровых ошибок по заявлениям граждан

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Более миллиона исторически накопленных реестровых ошибок исправили по заявлениям россиян, сообщил на итоговой на пресс-конференции руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

"Сегодня исправлено для наших людей более миллиона реестровых ошибок, исторически накопленных: (...) границы участков накладывались друг на друга, координаты не совпадали", - сказал он.

По его словам, таких ошибок остается еще почти 7,9 млн, было почти 9 млн. Скуфинский уточнил, что ошибки исправили бесплатно по заявлениям россиян. Кроме того, срок исправления уменьшился с трех месяцев до одного.