"Росатом" рассчитывает запустить реактор "БРЕСТ-300" в 2027 году

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" планирует начать эксплуатацию реактора "БРЕСТ-300" в рамках проекта "Прорыв" в 2027 году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АО "Сибирский химический комбинат" (СХК, входит в ТВЭЛ), на территории которого реализуется проект.

Ранее госкорпорация называла плановым сроком запуска 2026-2027 годы.

Также определен более точный срок запуска модуля переработки отработавшего ядерного топлива - предполагается, что он будет введен в 2030 году (ранее сообщалось о горизонте после 2029 года). Начало его возведения, как и ранее, запланировано на 2025-2026 годы.

"Прорыв" - проект строительства опытного демонстрационного энергетического комплекса - стартовал в 2011 году. Проект предполагает строительство на базе АО "СХК" трех очередей: модуля фабрикации/рефабрикации топлива (строительство начато в 2016 году, запуск запланирован на 2024 год), АЭС с реактором "БРЕСТ-300" (строительство начато в 2021 году) и модуля переработки отработавшего ядерного топлива. Общий объем инвестиций в проект по состоянию на сентябрь 2022 года оценивался в 240 млрд рублей.

Реализация проекта ведется на территории АО "Сибирский химический комбинат", который расположен в Северске Томской области. Предприятие объединяет четыре завода по обращению с ядерными материалами.