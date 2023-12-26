На поставку электроэнергии новым регионам выделят субсидии в 6,3 млрд рублей

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Правительство распорядилось выделить субсидию в размере около 6,36 млрд рублей для возмещения недополученных доходов или затрат закупщика электроэнергии для новых регионов. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Предполагается, что средства будут выделены ФАС в 2023 году из резервного фонда правительства для предоставления субсидии закупщику.

Летом 2023 года правительство определило гарантирующими поставщиками электроэнергии в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях структуры "АтомЭнергоСбыта". В соответствующем распоряжении речь шла об ООО "Единый закупщик", которое является, соответственно, единым закупщиком, а также о гарантирующих поставщиках в одноименных регионах: ООО "Энергосбыт Донецк", ООО "Энергосбыт Запорожье", ООО "Энергосбыт Луганск" и ООО "Энергосбыт Херсон".

Согласно ЕГРЮЛ, все эти ООО были зарегистрированы в июле, их головной компанией является "АтомЭнергоСбыт" (у этой структуры по 99% в уставных капиталах сбытов, еще 1% у "АтомЭнергоСбыт Бизнес"), а гендиректором - глава материнской структуры Петр Конюшенко.

В "АтомЭнергоСбыте" "Интерфаксу" тогда подтверждали, что эти структуры находятся под управлением компании и что они будут исполнять функцию гарантирующих поставщиков электроэнергии на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, соответственно.

Как сообщало тогда Минэнерго, "Единый закупщик", в свою очередь, будет покупать электроэнергию, как вырабатываемую локально, так и с оптового рынка электроэнергии и мощности (российский ОРЭМ), и продавать ее определенным документом гарантирующим поставщикам.

В начале декабря "Коммерсантъ" сообщал, что также рассматривается спецнадбавка к цене на мощность АЭС для компенсации выпадающих доходов структуры "АтомЭнергоСбыта". Как отмечало издание, конечные тарифы не окупают затраты поставщика, и его выпадающие доходы в следующем году могут составить 36 млрд рублей. Большую часть из них (33 млрд рублей) предлагалось компенсировать через надбавку, а около 3 млрд рублей - из бюджета. На недавнем заседании правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетика сумма надбавки для новых регионов не утверждалась.

До 2014 года "АтомЭнергоСбыт" обслуживал предприятия атомной отрасли, но потом расширился на розничный сбыт, став гарантирующим поставщиком в пяти регионах (Курская, Смоленская, Тверская, Мурманская области и Хакасия - ИФ). Сбыт находится под управлением концерна "Росэнергоатом". В 2022 году он продал около 17 млрд кВт.ч электроэнергии.