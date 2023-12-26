Автовладельцы из РФ могут поехать на праздники в Белоруссию с действующей "Зеленой картой"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Российские автовладельцы уже сегодня могут оформить на территории РФ договор страхования ответственности автовладельца, действующий на территории Белоруссии, сообщил в интервью "Интерфаксу" президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Это позволит российским автомобилистам планировать, к примеру, поездку на автомобиле и проведение зимних каникул на территории союзного государства, отметил он. По словам Уфимцева, оформить такой договор позволяет "соглашение, заключенное 1 июня 2023 года между РСА и Белорусским бюро по транспортному страхованию".

На территории Белоруссии по-прежнему действуют российские "Зеленые карты", а с 1 апреля 2024 года планируется переход на страховые сертификаты нового формата - физически появятся "Синие карты". Условия "Синей карты" при этом для страхователей практически не будут отличаться от "Зеленой карты", а цены будут несколько ниже, сказал президент РСА.

Он пояснил, что в настоящее время ведется активная работа по созданию системы страхования Союзного государства: в частности, "уже запущен процесс внесения необходимых изменений в закон об ОСАГО, разработаны правила системы страхования Союзного государства, согласованные комиссией парламентского собрания Беларуси и России по законодательству и регламенту 30 ноября".

С запуском системы страхования Союзного государства, который запланирован на 1 октября 2024 года, российские автовладельцы при оформлении полиса ОСАГО смогут при желании "приобрести расширение страхового покрытия на территорию Республики Беларусь, что позволит беспрепятственно передвигаться по ее территории без необходимости приобретения дополнительных страховых продуктов", отметил Уфимцев в интервью агентству.

Как сообщалось, российские страховщики c 1 июля 2023 года утратили право выдавать сертификаты международного страхования гражданской ответственности автовладельцев "Зеленая карта" для поездок во все страны системы "Зеленая карта" на основе соглашений, заключенных в рамках системы, вместе с тем особый порядок трансграничного страхования был установлен в отношении четырех стран.