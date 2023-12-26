В РФ может появиться сервис получения госуслуг в МФЦ по биометрии

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Минэкономразвития, Минцифры и АО "Центр биометрических технологий" (ЦБТ) проработают возможность внедрения в РФ сервиса обслуживания физлиц в МФЦ с использованием биометрических персональных данных без предъявления документа, удостоверяющего личность. Соответствующее поручение дал вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

По его словам, также должна быть разработана "дорожная карта" по внедрению этого сервиса. Результаты должны быть представлены до 5 февраля.

В аппарате Григоренко подтвердили "Интерфаксу" планы внедрения такого сервиса.

"Одно из важных направлений работы в рамках развития биометрических сервисов – это использование биометрии в качестве альтернативы "бумажным" документам. В частности, планируется внедрить сервис для получения государственных услуг в МФЦ без удостоверяющего личность документа", - сообщили в аппарате вице-премьера.

"То есть человек сможет даже не брать с собой паспорт, а просто подтвердит личность, посмотрев в камеру. После подтверждения личности у оператора МФЦ автоматически сформируется предзаполненное заявление на оказание конкретной услуги", - пояснил представитель аппарата.

По его словам, планируется, что тестирование сервиса начнется уже в следующем году.

В аппарате вице-премьера заверили, что биометрические данные граждан надежно защищены государством. "Они (данные - ИФ) хранятся в зашифрованном виде в Единой биометрической системе (ЕБС) отдельно от других видов персональных данных", - сказал собеседник агентства.

По его словам, абсолютная точность распознавания при оказании услуг гарантируется технологиями Liveness, которые позволяют отличить человека от его имитации (к примеру, фото, видео или силиконовой маски). "Они включают в себя, в том числе, специальные алгоритмы, выявляющие "подозрительные" элементы в видеопотоке и анализирующие глубину изображения, а также различные аппаратные средства, например, инфракрасные датчики", - уточнили в аппарате вице-премьера.

В пресс-службе ЦБТ отметили, что внедрение сервиса позволит максимально упростить процесс оказания услуг в МФЦ. Там также заверили, что данные граждан будут надежно защищены. "Сама государственная Единая биометрическая система (ГИС ЕБС) не содержит никаких личных данных пользователей, кроме зашифрованных фотографий и записей голоса. При оказании услуг биометрические данные пользователей ни при каком сценарии не покидают периметра системы", - сказали в пресс-службе ЦБТ.

В настоящее время законодательством уже предусмотрена возможность использования биометрических данных вместо паспорта. Так, согласно закону "Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных...", использование ГИС ЕБС при идентификации физлица приравнивается к действиям по предъявлению документов, удостоверяющих его личность.

При этом Правила организации деятельности МФЦ предусматривают возможность проведения идентификации личности заявителя с использованием ЕБС.