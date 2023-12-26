Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

РФ может отменить ограничения на рыбу из Японии, введенные из-за сбросов с "Фукусимы"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Россия может отменить ограничения на импорт рыбы из Японии, введенные из-за риска радиационного загрязнения после сброса в океан воды, которая использовалась для охлаждения реакторов АЭС "Фукусима-1". Такую возможность не исключает председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

"Вероятность (отмены - ИФ) есть. Будет ли это сделано в 2024 году, точно не берусь судить", - сказал он на пресс-конференции во вторник в Москве.

В РоссииРоссельхознадзор не нашел зараженную рыбу после сброса с АЭС "Фукусима-1"Россельхознадзор не нашел зараженную рыбу после сброса с АЭС "Фукусима-1"Читать подробнее

Как сообщалось, Россельхознадзор в качестве меры предосторожности с 16 октября 2023 года присоединился к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии.

Двойных сообщил, что РФ передала Японии "перечень лабораторий, которые готовы следить за качеством мер, которые принимаются по контролю и мониторингу состояния воды". "И если Япония пойдет на наши предложения, и у наших лабораторий будет гарантия, что эта продукция безопасна, то, возможно, такие ограничения будут сняты", - сказал он.

По его словам, о проблеме с "Фукусимой" знают все, поэтому важна гарантия безопасности рыбы, поставляемой из Японии.

Как сообщалось, Япония с 24 августа начала сброс в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1". В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. В результате на АЭС "Фукусима-1" произошла самая масштабная авария с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Китай, являясь главным импортером японских морепродуктов, ввел тотальный запрет на их импорт и переработку.

До ограничений экспорт рыбной продукции из Японии в Россию был незначительным. За весь 2022 год поставлено 190 тонн. По данным на 22 сентября, было ввезено всего 118 тонн. Вместе с тем, российские суда в зоне, граничащей с японскими водами, добывают значительное количество рыбы, сообщал ранее Россельхознадзор.

РФ Япония Фукусима-1
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд приговорил к году колонии москвича, следившего за военкором Коцем

В РФ может появиться сервис получения госуслуг в МФЦ по биометрии

В РФ может появиться сервис получения госуслуг в МФЦ по биометрии

Глава СПЧ допустил проведение амнистии в РФ для части осужденных в 2024 г.

Автовладельцы из РФ могут поехать на праздники в Белоруссию с действующей "Зеленой картой"

Казначейство и "Почта России" подготовят план повышения эффективности компании

Казначейство и "Почта России" подготовят план повышения эффективности компании

Думе предложили уточнить порядок расследования случаев гибели пчел от пестицидов

Первый полет SJ-100 с российским двигателем переносится на начало 2024 г.

Первый полет SJ-100 с российским двигателем переносится на начало 2024 г.

Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в стране

Военная операция на Украине

Шойгу сообщил об успешном выполнении задачи по срыву контрнаступления ВСУ

Шойгу сообщил об успешном выполнении задачи по срыву контрнаступления ВСУ

Дело о пытках в саратовской больнице ФСИН передано в Московский облсуд

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });