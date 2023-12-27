Дело о попытке мошенничества в отношении Митволя рассмотрят в Красноярске

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Железнодорожный районный суд Красноярска рассмотрит уголовное дело двух местных жителей, обвиняемых в попытке мошенничества, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По версии следствия, в июне 2023 года злоумышленники решили завладеть деньгами председателя совета директоров АО "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" (КрасноярскТИСИз) Олега Митволя, зная, что предприниматель проходит по делу о хищении бюджетных средств.

"Мужчины сообщили ложную информацию о возможности повлиять на назначение судом максимально мягкого наказания за совершенное преступление через своих высокопоставленных знакомых в правоохранительных органах и структурах исполнительной власти. Реальная возможность и намерения выполнить данные обязательства фактически отсутствовали", - говорится в сообщении.

Уточняется, что под видом оказания юридических услуг обвиняемые запросили 100 млн рублей. Их задержали во время передачи потерпевшим под контролем полиции 3 млн рублей аванса.

Подельникам вменяется ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Митволь был арестован в Красноярске в июне 2022 года по подозрению в хищении 954 млн рублей. Ему инкриминировали ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Дело связано с хищением средств, выделенных на строительство метро в Красноярске.

В марте 2019 года губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил о выделении 1 млрд рублей из федерального бюджета на развитие метро в краевом центре. Эти деньги впоследствии были направлены на корректировку проекта. В декабре 2019 года председатель совета директоров "КрасноярскТИСИза" Митволь заявил, что проектно-сметная документация передана в Главгосэкспертизу. Тогда стоимость строительства первой очереди оценивалась в 64 млрд рублей. После этого сообщалось, что проект был возвращен на доработку.

В середине сентября 2023 года Митволь был осужден на 4,5 года лишения свободы. Железнодорожный райсуд также удовлетворил гражданские иски потерпевших к осужденному на сумму 953 млн рублей, 1 млн рублей он выплатил ранее добровольно. Вместе с Митволем реальный срок за мошенничество также получил экс-гендиректор "КрасноярскТИСИЗа" Владимир Жарков. При этом, согласно данным на сайте компании, Митволь по-прежнему остается председателем совета директоров "КрасноярскТИСИЗа".

Ранее Митволь занимал посты заместителя главы Росприроднадзора и префекта Северного административного округа Москвы.