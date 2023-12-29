Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Эксперимент по прослеживанию фармсубстанций стартует в РФ с 29 декабря

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Эксперимент по прослеживанию сырья и лекарственных средств для препаратов стартует в РФ с 29 декабря 2023 года и продлится до 31 декабря 2024 года, соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Эксперимент пройдет на базе государственной системы маркировки "Честный знак", оператором которой выступает ООО "Оператор ЦРПТ".

Как отметили в пресс-службе ЦРПТ, в ходе эксперимента будет разработана система прослеживаемости всех стадий технологического процесса производства лекарственных средств "от молекулы до потребителя". Планируется, что подсистема прослеживаемости фармсубстанций будет постепенно охватывать участников цепочки создания препаратов, претендующих на преференцию в рамках государственных торгов.

"Производители фармсубстанции будут передавать в систему "Честный знак" данные о поступившем сырье и выпущенной готовой продукции. Данные из системы будут верифицироваться с информационной системой Росздравнадзора, государственной системой маркировки "Честный знак" и иными необходимыми информационными системами", - говорится в сообщении оператора.

Михаил Мишустин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Герофарму" и "Промомеду" разрешили выпускать аналог препарата от диабета "Оземпик"

"Герофарму" и "Промомеду" разрешили выпускать аналог препарата от диабета "Оземпик"

Фонд кино выделит деньги на новую экранизацию "Буратино"

Что произошло за день: четверг, 28 декабря

Для четверти россиян уходящий 2023 год оказался лучше предыдущего

Для четверти россиян уходящий 2023 год оказался лучше предыдущего

Праздничный салют исключили из новогодней программы в центре Петербурга

Россельхознадзор согласовал ветсертификат на экспорт свинины в Китай

Россельхознадзор согласовал ветсертификат на экспорт свинины в Китай

Россия хочет войти в топ-4 по запасам дефицитных видов ископаемых

Россия хочет войти в топ-4 по запасам дефицитных видов ископаемых

Треть россиян затруднились сказать, что считать традиционными ценностями

Правительство РФ выделило свыше 3,8 млрд руб. фонду "Защитники Отечества"

Блогер Елена Блиновская оспорила в суде решение ФНС

Блогер Елена Блиновская оспорила в суде решение ФНС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });