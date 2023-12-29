Эксперимент по прослеживанию фармсубстанций стартует в РФ с 29 декабря

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Эксперимент по прослеживанию сырья и лекарственных средств для препаратов стартует в РФ с 29 декабря 2023 года и продлится до 31 декабря 2024 года, соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Эксперимент пройдет на базе государственной системы маркировки "Честный знак", оператором которой выступает ООО "Оператор ЦРПТ".

Как отметили в пресс-службе ЦРПТ, в ходе эксперимента будет разработана система прослеживаемости всех стадий технологического процесса производства лекарственных средств "от молекулы до потребителя". Планируется, что подсистема прослеживаемости фармсубстанций будет постепенно охватывать участников цепочки создания препаратов, претендующих на преференцию в рамках государственных торгов.

"Производители фармсубстанции будут передавать в систему "Честный знак" данные о поступившем сырье и выпущенной готовой продукции. Данные из системы будут верифицироваться с информационной системой Росздравнадзора, государственной системой маркировки "Честный знак" и иными необходимыми информационными системами", - говорится в сообщении оператора.