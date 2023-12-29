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Россия планирует вводить квоты на экспорт консервов из рыбы и морепродуктов

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Россия планирует вводить беспошлинные квоты на экспорт консервов из рыбы и морепродуктов из ряда регионов РФ, на 2024 год предлагается квотировать экспорт из Калининградской области.

Как сообщается в проекте постановления, подготовленном Минэкономразвития и размещенном на портале подготовки нормативно-правовых актов, тарифные квоты предлагается устанавливать на экспорт консервированной продукции из рыбы (код 1604 ТН ВЭД ЕАЭС) и консервированных морепродуктов (код 1605 ТН ВЭД ЕАЭС) из ряда регионов РФ.

На 2024 год эта мера будет предусмотрена для Калининградской области. Квота на экспорт консервов из рыбы может составить 4,4 тыс. тонн, консервированных морепродуктов - 100 тонн.

Минэкономразвития Калининградская область
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