Свыше 600 автомобилей скопилось в очередях перед Крымским мостом

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Очереди к досмотровым пунктам при въездах на Крымский мост растут с утра субботу, сейчас в них находится уже более 600 автомобилей, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"13:00: в очереди со стороны Тамани находится 480 транспортных средств. Ожидание около двух часов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в очереди со стороны Керчи находится 175 транспортных средств.

Очередь на мост со стороны Краснодарского края начала образовываться около 9 часов утра, со стороны Крыма - в 11 утра.

Проезд по Крымскому мосту разрешен для легковых автомобилей и автобусов. Они проходят ручной досмотр или стационарный сканер, на который направляются загруженные машины. В сообщениях об очередях речь идет о количестве машин, ожидающих ручного досмотра. С каждой стороны моста действует более 40 постов ручного досмотра сотрудниками транспортной безопасности.