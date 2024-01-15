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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:00

С февраля больше 40 мер поддержки россиян будут проиндексированы на 7,4%

С февраля больше 40 мер поддержки россиян будут проиндексированы на 7,4%
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Более 40 выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы на 7,4% с 1 февраля 2024 года, индексация затронет более 20 млн россиян, получающих господдержку, сообщили в пресс-службе Минтруда.

"В общей сложности на 7,4% будут проиндексированы свыше 40 различных выплат, пособий и компенсаций: материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячная денежная выплата ветеранам, ежемесячная страховая выплата и другие меры социальной поддержки", - сообщил через пресс-службу глава ведомства Антон Котяков.

В пресс-службе Минтруда напомнили, что коэффициент индексации устанавливается ежегодно с 1 февраля исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.

Ранее были проиндексированы страховые пенсии. С 1 января страховые пенсии неработающих граждан возросли на 7,5%. Кроме того, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года увеличен на 18,5%.

Антон Котяков Минтруда
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