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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

Россия как председатель СНГ планирует развивать военное сотрудничество

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Россия, к которой с начала 2024 года перешло председательство в СНГ, планирует углублять взаимодействие стран Содружества в военной и военно-технической областях. Об этом говорится в "Концепции председательства", опубликованной на сайте Кремля.

"Усилия будут сосредоточены на реализации принятых в СНГ долгосрочных программ по развитию совместных систем военного назначения, расширении сотрудничества по вопросам военно-профессиональной подготовки военнослужащих, военного образования, науки, культуры, спорта и другим направлениям многостороннего военного сотрудничества. Значительное внимание будет уделено совместной работе в области военно-патриотического воспитания и популяризации общих духовно-нравственных ценностей", - сказано в документе.

Кроме того, "продолжится укрепление механизмов совместного противодействия традиционным и новым вызовам и угрозам, таким как терроризм, экстремизм, транснациональная преступность, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Согласно Концепции, особое внимание будет уделяться выполнению Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2024-2028 годы, Программы сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023-2025 годы и других отраслевых документов, а также запуску деятельности Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

"Предполагается наращивать потенциал взаимодействия СНГ по указанным вопросам с профильными структурами ООН, ОДКБ, ШОС, а также других организаций и объединений. Продолжится практика проведения совместных операций по выявлению и пресечению каналов наркотрафика и незаконного оборота огнестрельного оружия. В сфере обеспечения биологической безопасности усилия будут направлены на укрепление системы мониторинга биологических рисков, выработку общих принципов и подходов при реагировании на них, обмен информацией", - отмечается в документе.

ОДКБ СНГ ШОС
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