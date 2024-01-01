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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

Российские военные сообщили о восьми нарушениях возглавляемой США коалицией в небе над Сирией

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в сирийском небе, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано два случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сообщил Кулить на брифинге в понедельник.

Кроме того, по его данным, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений парой истребителей "Typhoon" и двумя парами штурмовиков А-10 "Thunderbolt" "коалиции".

Контр-адмирал сообщил также, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ).

"В провинции Латакия в результате сброса самодельного взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата, запущенного террористами из района Калаз-Тахтани, на позиции правительственных сил в районе населенного пункта Сандран ранен один сирийский военнослужащий", - сказал Кулить.

РФ Идлиб США Латакия Вадим Кулить
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