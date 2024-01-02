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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

Две дизельных подлодки проекта "Лада" передадут ВМФ РФ в 2024 году

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Две дизельные подводные лодки проекта 677 "Лада" проходят испытания, их передача в состав Военно-морского флота (ВМФ) России запланирована на этот год, сообщила во вторник "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК).

"Корабелы ОСК продолжают испытания двух подлодок проекта 677 "Лада": "Кронштадт" и "Великие Луки", передача которых запланирована на 2024 год", - говорится в телеграм-канале корпорации.

21 декабря прошлого года Балтийский флот сообщил, что подлодка "Великие Луки" для ВМФ РФ вышла на заводские ходовые испытания.

По официальным данным, подлодка "Кронштадт" проекта 677 "Лада" относится к четвертому поколению неатомных подводных лодок. Они предназначены для борьбы с подводными и надводными кораблями противника, защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций, а также нанесения ракетного удара по береговым объектам противника.

Субмарины проекта "Лада", в частности, оснащают крылатыми ракетами "Калибр" (разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Эти подлодки водоизмещением 1,8 тыс. тонн отличаются низким уровнем шумности, способны развивать скорость до 21 узла, погружаться на глубину до 350 метров. Экипаж корабля составляет 36 человек.

ВМФ РФ Балтийский флот Объединенная судостроительная корпорация
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