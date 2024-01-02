Две дизельных подлодки проекта "Лада" передадут ВМФ РФ в 2024 году

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Две дизельные подводные лодки проекта 677 "Лада" проходят испытания, их передача в состав Военно-морского флота (ВМФ) России запланирована на этот год, сообщила во вторник "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК).

"Корабелы ОСК продолжают испытания двух подлодок проекта 677 "Лада": "Кронштадт" и "Великие Луки", передача которых запланирована на 2024 год", - говорится в телеграм-канале корпорации.

21 декабря прошлого года Балтийский флот сообщил, что подлодка "Великие Луки" для ВМФ РФ вышла на заводские ходовые испытания.

По официальным данным, подлодка "Кронштадт" проекта 677 "Лада" относится к четвертому поколению неатомных подводных лодок. Они предназначены для борьбы с подводными и надводными кораблями противника, защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций, а также нанесения ракетного удара по береговым объектам противника.

Субмарины проекта "Лада", в частности, оснащают крылатыми ракетами "Калибр" (разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Эти подлодки водоизмещением 1,8 тыс. тонн отличаются низким уровнем шумности, способны развивать скорость до 21 узла, погружаться на глубину до 350 метров. Экипаж корабля составляет 36 человек.