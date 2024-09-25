На Балтике испытывают дизельную подлодку "Великие Луки" проекта "Лада"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты проверяют работу комплексов торпедно-ракетного вооружения и навигации в ходе испытаний дизельной подводной лодки "Великие Луки" проекта 677 в Балтийском море, сообщил Балтфлот.

"В рамках заводских ходовых испытаний экипаж и специалисты предприятия проводят скоростные и маневренные испытания подводного корабля, проверяют гидроакустический комплекс, комплексы навигации и связи, подъемно-мачтовые устройства, системы управления, комплексы торпедно-ракетного вооружения", - говорится в сообщении пресс-службы Балтфлота, распространенном в среду.

В нем отмечается, что подлодка была построена для боевой службы на Балтийском флоте.

В январе в командовании ВМФ РФ сказали, что АО "Адмиралтейские верфи" передаст подлодку "Великие Луки" флоту в 2024 году. В ВМФ РФ ранее заявляли, что вся серия подлодок проекта 677 "Лада" предназначена для Северного флота.

По официальной информации, подводные лодки проекта 677 ("Лада") относятся к четвертому поколению неатомных субмарин, оснащаются крылатыми ракетами большой дальности "Калибр" (разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").